"Невероятная!" Известная ведущая очаровала сеть стильным образом

Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала интернет-пользователей стильным образом.

35-летняя звезда посетила первый день Ukrainian Fashion Week в total white. Снимком с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.

На ней были надеты штаны с высокой талией, нежно-розовый кроп-топ, накидка и шляпа.

"Светский сезон начался! Снимаем нон-стоп", – подписала кадр Осадчая.

Катя Осадчая instagram.com/kosadcha

Фолловеры знаменитости оценили ее наряд и оставили хвалебные комментарии под постом.

Скриншот instagram.com/kosadcha

Скриншот instagram.com/kosadcha

Отметим, что Ukrainian Fashion Week проходит в "Мистецьком арсенале" с 31 августа по 4 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото.

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