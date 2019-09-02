"Невероятная!" Известная ведущая очаровала сеть стильным образом

Украинская телеведущая Катя Осадчая очаровала интернет-пользователей стильным образом.
35-летняя звезда посетила первый день Ukrainian Fashion Week в total white. Снимком с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.
На ней были надеты штаны с высокой талией, нежно-розовый кроп-топ, накидка и шляпа.
"Светский сезон начался! Снимаем нон-стоп", – подписала кадр Осадчая.
Катя Осадчая
instagram.com/kosadcha
Фолловеры знаменитости оценили ее наряд и оставили хвалебные комментарии под постом.
Скриншот
instagram.com/kosadcha
Скриншот
instagram.com/kosadcha
Отметим, что Ukrainian Fashion Week проходит в "Мистецьком арсенале" с 31 августа по 4 сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуголая Осадчая вызвала восторг пикантным фото.
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