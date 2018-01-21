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"Нереальная фигура": новое фото украинской певицы привело сеть в восторг

4.3тЧитать новость на украинском

Участница украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха восхитила пользователей сети своей фигурой.

Соответствующее фото опубликовано на странице певицы в Instagram.

В комментарии снимка Виктория отметила, что в 16 лет выиграла конкурс "Мисс бикини".

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Поклонники певицы выразили восхищение внешним видом Смеюхи, отметив ее шикарную фигуру.

"Фигура просто нереальная!", "На мировую чемпионку по фитнесу можно претендовать", "Орех неплохой, да и в целом фигурка хорошая, Respekt", "Очень красивая фигура", "Фигура- глаз не отвести", - пишут комментаторы.

Как писал "Обозреватель", недавно Виктория Смеюха перепугала сеть снимками в купальниках.

Место
Украина
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