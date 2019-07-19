"Не знали, что нельзя": Шефир странно оправдал российских звезд в Крыму

Вопрос о снятии запрета на въезд в Украину российским звездам, побывавшим в Крыму, пока не поднимался, но таким образом проблему не решить.

Такое заявление сделал первый помощник главы государства Сергей Шефир в интервью LB.ua. "Лично я негативно отношусь к культурным запретам, потому что таким образом мы ничего не добьемся", — сказал Шефир.

Сергей Шефир Лига.Досье - LIGA.net

На вопрос журналиста о том, как же нужно поступать с теми, кто нарушал украинское законодательство и пересекал границу с Крымом со стороны Керченского моста или авиасообщением с РФ, помощник президента ответил следующее:

"У нас не только гибридная война, а какое-то гибридное ощущение прав человека. Очень много людей, которые туда поехали, даже не знали, что так пересекать границу незаконно".

В ответ на это журналист напомнил ему о том, что между Россией и Украиной идет война и звезды не могли не знать о нарушении закона, въезжая в Крым.

"Мы сейчас говорим не о законе, а о другом месседже. Да, я считаю, что прекращать общение нормальных людей между собой нельзя. Я не думаю, что все люди на территории России ненормальные ватники. Я считаю, что там есть нормальные люди, с которыми надо продолжать общаться, на которых надо информационно влиять", — заявил Шефир.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская телезвезда Дана Борисова приехала в Украину на съемки шоу "Пацанки". До этого она ездила в Крым.

Также она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом. Кроме того, она попробовала говорить на украинском языке.

А бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии, юрист Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж россияне "перестанут шастать" в Украину.

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