''Не замерзни'': Лорак вызвала зависть из-за отдыха в теплых краях

Скандальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, похвасталась отдыхом в Майами (штат Флорида, США).

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок на фоне бирюзовых вод залива Бискейн, чем вызвала зависть у поклонников.

"Мое зимнее утро", – подписала певица под фото, на котором облачена в летнюю одежду.

Пользователи, несмотря на частую критику в адрес звезды, в этот раз были более благосклонные, а даже не набросились на наряд Лорак.

"Классный прикид", "Завидую белой завистью", "Какая красота", "Лазарев сфотографировал", "Не замерзни", – с завистью написали поклонники, которые в эти зимние дни вынуждены кутаться в пуховики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак показала фото с отдыха в Майями с российским артистом Сергеем Лазаревым. Как стало известно. в тех краях также развлекается скандальный супруг певицы Мурат Налчаджиоглу.