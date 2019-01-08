Не вместе: в сети подметили странный нюанс в поведении Галкина и Пугачевой

Пользователи сети заметили странное поведение российской примадонны Аллы Пугачевой и ее мужа шоумена Максима Галкина.

На выложенной в Instagram юмористом фотографии с друзьями супруги стоят очень далеко друг от друга. Этот факт озадачил поклонников.

"Странно, что Максим с Аллой стоят поодаль друг от друга", "Кто это Максимку так зажал?", "А Макс все дальше и дальше!" – пишут они в комментариях.

Алла Пугачева и Максим Галкин НТВ

При этом они обрушились с критикой на наряд Пугачевой.

"Пора уже соответствовать своему возрасту,а не молодиться под "пионерку", "На женщину не похожа!", "В шортах с худыми старческими коленями", – раскритиковали они образ примадонны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Алла Пугачева отказалась в этом году от дорогих новогодних корпоративов и провела праздник в кругу семьи. Отмечается, за одно выступление ей предлагали 300 тысяч евро (около 9,5 млн грн).