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Не удержалась! Подруга случайно раскрыла пол ребенка Меган Маркл

1.8тЧитать материал на украинском

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс, которая является лучшей подругой принца Гарри Меган Маркл, случайно раскрыла пол будущего ребенка королевской пары.

Так, в интервью E! News она отвечала на вопрос о том, какие советы может дать будущим матерям. В этот момент теннисистка вспомнила о своей подруге Меган Маркл, которая скоро должна родить, и, говоря о будущем малыше, назвала его "она".

Именно эта оговорка навела публику на мысли, что герцоги Сассекские ожидают девочку.

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Серена Уильямс и Меган Маркл

Серена Уильямс и Меган Маркл

InStyle.ru

Неясно, поняла ли Серена, что проговорилась, назвав будущего ребенка Меган "она", а не "он". При этом теннисистка быстро перевела тему разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл перед рождением первенца решили устроить себе романтический уик-энд.

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Персоны
Меган МарклСерена УильямсПринц Гарри
Место
Великобритания
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