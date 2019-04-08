Не удержалась! Подруга случайно раскрыла пол ребенка Меган Маркл

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс, которая является лучшей подругой принца Гарри Меган Маркл, случайно раскрыла пол будущего ребенка королевской пары.

Так, в интервью E! News она отвечала на вопрос о том, какие советы может дать будущим матерям. В этот момент теннисистка вспомнила о своей подруге Меган Маркл, которая скоро должна родить, и, говоря о будущем малыше, назвала его "она".

Именно эта оговорка навела публику на мысли, что герцоги Сассекские ожидают девочку.

Серена Уильямс и Меган Маркл InStyle.ru

Неясно, поняла ли Серена, что проговорилась, назвав будущего ребенка Меган "она", а не "он". При этом теннисистка быстро перевела тему разговора.

Как сообщал OBOZREVATEL, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл перед рождением первенца решили устроить себе романтический уик-энд.

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