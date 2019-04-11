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"Не тот крестный?" Волочкова набросилась на Собчак из-за Путина

3.1тЧитать материал на украинском

Одиозная российская прима-балерина Анастасия Волочкова едко высказалась о политических амбициях журналистки и телеведущей Ксении Собчак, с которой у них недавно произошел конфликт.

Так, в интервью "Эхо Москвы", говоря о своем отношении к президенту России Владимиру Путину, она пристыдила свою оппонентку.

"А если не он, то кто? Его крестная дочь, простите, хотела полезть. Крестная дочь президента превратилась во врага и стала рассказывать, что не тот крестный папа правит страной. Вы считаете, что это – нормально?" – сказала она.

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Ксения Собчак и Владимир Путин

"Коммерсант"

Волочкова при этом утверждает, что таким президентом как Путин, "нужно дорожить".

Как сообщал OBOZREVATEL, скандал разгорелся после того, как Собчак в рамках телешоу порылась на камеру в вещах Волочковой. Съемки велись в доме балерины с ее согласия. Однако она не знала, что ведущая тайком залезла в ее шкафы.

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Персоны
Владимир ПутинКсения СобчакАнастасия Волочкова
Место
Россия
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