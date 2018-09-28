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СпортLady

''Не ступлю туда ногой'': Винник рассказал о предложениях концертов в России

3.7тЧитать материал на украинском

Известный украинский певец Олег Винник сказал, что не ступит ногой на территорию России пока идет война (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость в самый низ).

Об этом он заявил в интервью журналисту Матвею Ганапольскому на телеканале "Прямий". По словам Винника, его регулярно зовут в Россию.

''Не ступлю туда ногой'': Винник рассказал о предложениях концертов в России

"Меня приглашают туда, наверное, уже года два-три подряд. И не раз предлагали туры по всей России. И раза три звонили из Санкт-Петербруга. Я говорю: "Нет". Потому что идет война, потому что страдают и гибнут люди. Я не ступлю туда ногой", — рассказал Винник.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что "плюнула бы в морду" президенту РФ Владимиру Путину, если бы оказалась с ним рядом.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Олег Винник
Место
Украина
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Ебанько Иппу Лох Лов
Ебанько Иппу Лох Лов
Что за шароварный хуй есть этот Виник(или Финик?)?Потешает набирание чубатыми свиноёбами пердячего пара и,как всегда,"мощно" выпускание его через свой "гудок".Хотя,после многодневного накопления нескольких вёдер говна такими же "мощными ахтывистами",этот чудак уже не так смешон.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Хто це ?
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