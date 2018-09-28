''Не ступлю туда ногой'': Винник рассказал о предложениях концертов в России

Известный украинский певец Олег Винник сказал, что не ступит ногой на территорию России пока идет война (чтобы посмотреть видео, прокрутите новость в самый низ).

Об этом он заявил в интервью журналисту Матвею Ганапольскому на телеканале "Прямий". По словам Винника, его регулярно зовут в Россию.

"Меня приглашают туда, наверное, уже года два-три подряд. И не раз предлагали туры по всей России. И раза три звонили из Санкт-Петербруга. Я говорю: "Нет". Потому что идет война, потому что страдают и гибнут люди. Я не ступлю туда ногой", — рассказал Винник.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Анастасия Приходько рассказала, что "плюнула бы в морду" президенту РФ Владимиру Путину, если бы оказалась с ним рядом.