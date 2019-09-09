"Не рассчитал": Билан опозорился пьяным выступлением в России. Видео

Популярный российский певец Дима Билан опозорился выступлением на дне города в Самаре.
Многочисленные фото и видео с возмущениями появились в соцсетях. Жители Самары пожаловались, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения.
Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вскоре после концерта в сети появилась петиция от жителей Самары, которые потребовали у местных властей публичных извинений за приглашение артиста.
Билан опозорился пьяным выступлением в Самаре
tvc.ru
Сам Билан отреагировал на обвинения на своей странице в Instagram. "Прости меня, Самара!" – написал он, даже не отрицая своей вины.
Артист записал видеообращение к жителям города. "Друзья! Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Я встретил друзей в гримерке и вообще в отеле. Выпил коньяк и не рассчитал. Ну не рассчитал", – оправдался он.
Артист также рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем, поэтому алкоголь вышел из его привычек и так сильно подействовал в Самаре.
Чтобы исправить ситуацию, Билан пообещал провести для жителей Самары бесплатный качественный концерт и подарить детскую площадку, а также медицинское оборудование.
Сегодня на День города Самары пригласили Билана. Многие ехали на площадь именно ради него, посмотреть-послушать. Это был треш. Дима вышел в невминяемом состоянии, настолько под кайфом, что даже страшно было, не помрет ли прямо здесь и сейсам. Голоса нет совсем, петуха такого запускал - но это только когда петь пытался. В принципе, не пел почти. Музыка звучит, а голоса нет. Рука с микрофоном не поднималась.. Садился на сцену, вздыхал так тяжко, чушь какую-то нес.. Люди возмущались или просто смеялись. Ведущие еле убрали его со сцены. Он что-то еще хотел спеть, перебивал их, но его в спину прямо вытолкали. Позор! Нельзя же так выходить на сцену, в день гоода, народу было около 40000, как же не стыдно! #Билан#ДимаБилан#деньгородаСамара2019#ПозорБилану
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица МакSим шокировала фанатов выступлением в пьяном виде.
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