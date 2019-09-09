"Не рассчитал": Билан опозорился пьяным выступлением в России. Видео

Популярный российский певец Дима Билан опозорился выступлением на дне города в Самаре.

Многочисленные фото и видео с возмущениями появились в соцсетях. Жители Самары пожаловались, что артист не попадал в ноты, издавал странные звуки и показывал пошлые движения.

Билана заподозрили в том, что он был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вскоре после концерта в сети появилась петиция от жителей Самары, которые потребовали у местных властей публичных извинений за приглашение артиста.

Билан опозорился пьяным выступлением в Самаре tvc.ru

Сам Билан отреагировал на обвинения на своей странице в Instagram. "Прости меня, Самара!" – написал он, даже не отрицая своей вины.

Артист записал видеообращение к жителям города. "Друзья! Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Я встретил друзей в гримерке и вообще в отеле. Выпил коньяк и не рассчитал. Ну не рассчитал", – оправдался он.

Артист также рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем, поэтому алкоголь вышел из его привычек и так сильно подействовал в Самаре.

Чтобы исправить ситуацию, Билан пообещал провести для жителей Самары бесплатный качественный концерт и подарить детскую площадку, а также медицинское оборудование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица МакSим шокировала фанатов выступлением в пьяном виде.

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