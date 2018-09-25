Не отдаст корону? Лишенная титула "Мисс Украина" запротестовала

Дисквалифицированная из-за нарушений правил победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко заявила, что не согласна с решением оргкомитета.

По ее мнению, требования, подобные выдвинутым организаторами конкурса, дискриминируют участниц, состоящий в браке или имеющих детей, говорится в сюжете ТСН.

Дидусенко подчеркнула, что не собирается отдавать титул королевы красоты и все равно хочет отправиться на конкурс "Мисс мира" в Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи устроили настоящие баталии, обсуждая лишение Дидусенко титула.