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СпортLady

Не отдаст корону? Лишенная титула "Мисс Украина" запротестовала

7.3тЧитать материал на украинском

Дисквалифицированная из-за нарушений правил победительница конкурса красоты "Мисс Украина-2018" Вероника Дидусенко заявила, что не согласна с решением оргкомитета.

По ее мнению, требования, подобные выдвинутым организаторами конкурса, дискриминируют участниц, состоящий в браке или имеющих детей, говорится в сюжете ТСН.

Дидусенко подчеркнула, что не собирается отдавать титул королевы красоты и все равно хочет отправиться на конкурс "Мисс мира" в Китай.

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Деньги, работа и титул: что потеряет разоблаченная победительница "Мисс Украина"

Не отдаст корону? Лишенная титула "Мисс Украина" запротестовала

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети пользователи устроили настоящие баталии, обсуждая лишение Дидусенко титула.

Место
Украина
Объект
Мисс Украина
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Maximov Maxim
Maximov Maxim
Правила есть правила. Красавицы дамы и девушки должны участвовать в разных конкурсах И не надо обманывать
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