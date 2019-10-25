"(НЕ) олигархическая (НЕ) зависимость": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, сможет ли президент освободиться от влияния

В пятницу, 25 октября, в 21.00 в эфире "Свободы слова Савика Шустера" политики, общественные деятели, шахтеры и представители бизнеса обсудят тему "(НЕ) олигархическая (НЕ) зависимость: сможет ли президент освободиться от влияния олигархов?"

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на Yuotube-канале @shusteronline.

Участие в обсуждении примут:

Анонс "Свобода слова Савика Шустера" Скриншот

Андрей Герус, нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ,

Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции"

Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко",

Евгений Потураев, нардеп от "Слуги народа"

Дмитрий Вовк, (председатель НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямом включении Skype),

Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от ВО "Батькивщина",

Иван Плачков, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006),

Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Европейской Солидарности",

Алексей Кучеренко, нардеп от ВО "Батькивщина",

Виталий Куприй, нардеп VIII созыва,

Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК,

Василий Котко, президент союза "Первая энергетическая ассоциация Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский объяснил, как появилась каста олигархов в Украине.

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