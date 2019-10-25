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25 октября • обновлено в 21:30
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"(НЕ) олигархическая (НЕ) зависимость": в "Свободе слова Савика Шустера" разберутся, сможет ли президент освободиться от влияния

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В пятницу, 25 октября, в 21.00 в эфире "Свободы слова Савика Шустера" политики, общественные деятели, шахтеры и представители бизнеса обсудят тему "(НЕ) олигархическая (НЕ) зависимость: сможет ли президент освободиться от влияния олигархов?"

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или на Yuotube-канале @shusteronline.

Участие в обсуждении примут:

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Анонс "Свобода слова Савика Шустера"

Анонс "Свобода слова Савика Шустера"

Скриншот

  • Андрей Герус, нардеп от "Слуги народа", председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ,

  • Виталий Шабунин, председатель ОО "Центр противодействия коррупции"

  • Олег Ляшко, лидер партии "Радикальная партия Ляшко",

  • Евгений Потураев, нардеп от "Слуги народа"

  • Дмитрий Вовк, (председатель НКРЕКП (2015 - 2018) (на прямом включении Skype),

  • Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп от ВО "Батькивщина",

  • Иван Плачков, председатель Всеукраинской энергетической ассамблеи, министр топлива и энергетики (2005-2006),

  • Иванна Климпуш-Цинцадзе, нардеп от "Европейской Солидарности",

  • Алексей Кучеренко, нардеп от ВО "Батькивщина",

  • Виталий Куприй, нардеп VIII созыва,

  • Виталий Бутенко, директор по коммерческой деятельности ДТЭК,

  • Василий Котко, президент союза "Первая энергетическая ассоциация Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский объяснил, как появилась каста олигархов в Украине.

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Персона
Савик Шустер
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Шустер, ПНХ.
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