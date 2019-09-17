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17 сентября • обновлено в 08:21
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"Не нужны дополнения!" Российская звезда взбунтовалась против переименования Крыма

5.8т Читать материал на украинском

Российская актриса Эвелина Бледанс, которая родилась в Ялте, выступила категорически против смены официального названия украденного РФ у Украины полуострова Крым.

Как передает телеканал "360", она отметила, что слово "Таврида" лично у нее не вызывает никаких ассоциаций.

"Крыму не нужны дополнения. Это настолько мощное слово само по себе, настолько мощная энергетика идет и от слова, и от полуострова, что к нему еще что-то приписывать, я считаю, абсолютно не нужно", – встревожилась актриса.

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Крым хотят переименовать

Крым хотят переименовать

Иллюстрация

Кроме того, как выяснилось, глава крымской автономии греков Иван Шонус заявил, что жители полуострова не готовы к таким радикальным переменам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее так называемый вице-премьер правительства оккупированного Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым – Тавриду.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Ставриду,протухшую.
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