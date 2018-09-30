''Не может без фотошопа'': Ани Лорак затравили за новую порцию фото

Поклонники раскритиковали за внешность популярную украинскую певицу Ани Лорак, которая живет и работает в России.

Накануне певица опубликовала в Instagram три снимка, на которых она позирует в черном платье. Несмотря на десятки комплиментов нашлось множество тех фанатов, которые активно продолжают критиковать Лорак за внешность.

"Она без фотошопа просто уже не может", "Пора уже на пенсию!" "Страшилище", "Фотошоп?" "Уже давно замечаю, не уходящая грусть на лице", "Ну вот можешь же когда хочешь. И позы для фото шикарные ", - пишут пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне фанаты Лорак набросились на певицу за то, что она якобы испортила пластическими операциями свою внешность.