Не "Интером" единым: еще один телеканал вляпался в громкий скандал

1 января на украинском телеканале "НТН" включили в эфир фильм "Летучая мышь" с российским актером Юрием Соломиным в главной роли, который гастролировал в аннексированном Крыму и подписал обращению в поддержку агрессии РФ.

Публикацию группы "Бойкот російського кіно" распространил на своей странице в Facebook активист движения "Відсіч" Сергей Оснач.

В группе привели в пример некоторые "рашистские" высказывания актера.

"Я поддерживаю Путина. Знаю, что такое перелеты, и, честно говоря, удивляюсь, как он успевает везде летать и когда он спит. А наш министр иностранных дел Сергей Лавров. Все хочу узнать: он дома вообще живет? Завтракает в Турции, обедает где-то в Америке, а на ужин прилетает в Одессу. Вот что называется настоящая дипломатия, занимается делом человек, а не натравливая никого", – заявлял Соломин.

Помимо этого актер не раз высказывался касательно российской агрессии на Донбассе, выкручивая это в свойственной для кремлевских пропагандистов форме.

"Ваше же правительство не выполняет Минские соглашения. Сказали отвести войска, а они: "Нет, пусть те сначала отведут ". Мы отвели, ваши продолжали стрелять. Потом отвели какие-то маленькие пулеметики, но танки оставили. Они что, не знали, что там еще люди живут? А Донбасс отвел по Минска соглашениям, значит, они согласны, что нужно разойтись на время, как в семье мужу с женой", – заявлял он.

Соломин также утверждал, что в Украине идет "гражданская война".

"Действительно, в Украине свои убивают своих же. Это нелогично и несердечно. У меня это вызывает протест. Нужно сесть и поговорить, а не драться, не выходить на улицу и устраивать мордобои. Я против демонстраций. Ничего хорошего в них нет. Для всех стран мира есть пример – Украина. Все демонстрации теперь называют "майданом". Это единственное, что родила за последние три года Украина", – отметил он.

Касательно войны на Донбассе и присутствия российских военных он заявил, что это отдельные люди, у которых есть родственники в Украине.

"Это не армия, а отдельные люди, у которых там родственники. Я знаю добровольцев из многих городов, которые там служат. Лично с ними встречался. У них там деды похоронены. Как же их обвинять, что они такие-сякие? В первые месяцы там было очень много танков и техники. Армия украинская была к войне не готова, многие солдаты из вашей армии помогали, отдавали оружие, а их местные жители кормили и говорили: "Ребята, езжайте домой". Это факты и против этого не попрешь. Поверьте, если бы Россия кинула туда ту технику, в применении которой ее обвиняют, то наши войска бы уже дошли до Киева", – сказал актер.

Он также заявил, что Крым перешел Украине только в 1954 году.

"Я бы на месте руководителей Украины не говорил, что это украинская территория. Она к ним перешла только в 1954 году при Никите Хрущеве. Сейчас документы поднимаются. Украина и Россия тогда были едины. Надо было тогда думать, когда Крым стал самостоятельным полуостровом. Поэтому я сейчас не пойму, какие претензии", – сказал он.

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