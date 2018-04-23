"Не говорите "спасибо": украинская певица попала в курьез из-за русского языка

Известная украинская певица Мария Бурмака рассказала, что как-то попала в курьез из-за русского языка, хотя родители ей с самого детства прививали любовь к украинскому.

Историей она поделилась во время интервью "Укринформу". Инцидент произошел в 1995 году.

Мария Бурмака Сайт Елены Гранишевской

"Я уже была беременна дочкой, ехала в троллейбусе, мне на выходе мужчина подал руку и я сказала ему "спасибо", а он мне и говорит: "Мария Бурмака, я так люблю ваши песни, они пробудили во мне украинца, а вы мне говорите "спасибо". Я тогда впервые поняла, что меня ассоциируют с Украиной, и ждут от меня украинский язык", - рассказала Бурмака.

Как сообщал "Обозреватель", ранее известный украинский писатель Александр Ирванец рассказал, что поссорился со своими русскоязычными друзьями в Мариуполе.