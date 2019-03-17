Не гастролируют в России: топ-10 самых принципиальных украинских звезд

Не все украинские артисты считают выступления в России нормой, многие из них осуждают своих коллег за гастроли на территории страны-агрессора, а сами уже давно озвучили свою позицию относительно зарабатывания денег в крови.

Радио "Максимум" опубликовало подборку топ-10 украинских исполнителей, которые принципиально не гастролируют в РФ.

Onuka

Karabas LIVE

Лидер группы Ната Жиженко неоднократно говорила, что группу часто приглашают выступить на концертах в России, но коллектив полностью отказался от гастролей в РФ.

"Поклонников даже сейчас у нас там много, но ONUKA пока не ездит в Россию и не поедет, пока ситуация в стране не образуется", – отмечает певица.

Более того, в 2017 году Onuka приглашали выступить на концерте в Чехии, где кроме украинской группы должны были выступать артисты из России. Участники коллектива отказались выступать на одной сцене с русскими и добились того, чтобы выступать сольно.

The Hardkiss

"Новости 24"

В свое время группа полностью отказался от выступлений в России не только на концертных площадках, но и на корпоративах.

"В России большой рынок и безусловно большие деньги в плане бизнеса. Наше решение не выступать там – серьезный шаг. Причем мы не выступаем в России не только на открытых премиях, телевизионных программах, но и не даем концерты "в тихую" – перестали ездить даже на корпоративы. Такое решение было принято всей командой, потому что это заработок всех и мы в ответе за тех, кто у нас работает", – подчеркивает лидер группы Юлия Санина.

Анастасия Приходько

"Новости 24"

Певица полностью отказалась от концертов в России с началом ее военной агрессии против Украины, и это несмотря на то, что певица стала популярной благодаря российской "Фабрике звезд", представляла Россию на "Евровидении" в 2009 году и более семи лет прожила в РФ.

Приходько постоянно критикует своих коллег, которые до сих пор поют на территории страны-агрессора и подчеркивает, что не будет выступать в РФ за любые деньги.

"Россия для меня закрыта, не знаю, что должно произойти, чтобы что-то изменилось в моей голове, любые деньги мира меня не заставят отдать все то, что я сделала здесь", – говорит Приходько.

Бумбокс

Concert.ua

Решение отказаться от гастролей в России в коллективе группы приняли однойстайно. Несмотря на большое количество фанатов, коллектив решил что есть более важные вещи чем слава.

"Я не поеду в эту страну, пока не закончится война и весь этот ужас. Есть правда, а есть ложь. Существуют штуки важнее, чем слава. Эти штуки – это судьбы и жизни людей, таких же, как ты. Нельзя отгородится славой и игнорировать события, столь важные. Это дело чести", – отмечает фронтмен группы "Бумбокс" Хлывнюк.

Тина Кароль

"Новости 24"

Еще одна украинская певица, которую очень любят в России, заняла твердую позицию относительно выступлений в России.

"Я артист, который сумел поставить национальные интересы выше собственных. Я люблю свою страну, которая меня вырастила. В этом году мы смогли сыграть в Украине 97 концертов, и мне не пришлось прогибаться под изменчивый мир, как поет Андрей Макаревич", – заявила Кароль .

Океан Эльзы

"Новости 24"

Кроме того, что группа самостоятельно решил не давать концерты в территории РФ с началом войны в Донбассе, участникам коллектива вообще запретили въезд на территорию РФ, назвав Вакарчука националистом.

"Понятно, что мы скучаем по миллионам наших сторонников в России, но они больше грустят за нами. Зато многие из них могут приезжать на наши концерты в Украине", – говорит Вакарчук.

KOZAK SYSTEM

АиФ-Украина

Группа не только не выступает на территории страны-агрессора, но и выпускает антироссийские песни, которые в Украине становятся настоящими хитами.

"На руках у россиян – кровь наших братьев. Нельзя играть в стране, ведущей войну против твоего народа, нельзя выступать перед людьми, которых ты не уважаешь. Более того, мне кажется, что даже через несколько лет, когда власть в России изменится, особого желания выступать там не будет", – заявил фронтмен группы Иван Леньо.

СКАЙ

"Новости 24"

Лидер группы Олег Собчук давно заявил, что украинский коллектив не поедет в Россию, пока в Украине не наступит мир.

"Согласимся в России, когда закончится путинский режим и к власти придут адекватные люди. Творчество должна быть без границ, в каждой стране есть хорошие и мудрые люди, которые страдают от того, что их любимый музыкант или группа не имеет возможности дать концерт из-за каких-то политических недоразумений. Такого не должно быть сегодня, но, к сожалению, сейчас именно такая ситуация", – сказал Собчук.

Тартак

Ivona

Украинская группа и до войны не выступал в России, конечно же, и сейчас позиция коллектива остается очевидной.

"Мне трудно оценивать моих коллег, которые ездят выступать в Россию, потому что я никогда не выступал там. Я осуждаю антиукраинские выступления, появление на концертах, которые носят антиукраинский душок, какие-то концерты ко дню защитника отечества в Кремлевском дворце – такие концерты я осуждаю" , – говорит лидер группы Сашко Положинский.

Антитила

Ivona

Фронтмен группы Тарас Тополя не скрывает, что раньше мечтал о популярности в России, и он ее получил. Однако после аннексии Крыма Тополя ни секунды не колебался, какой выбор ему сделать.

"Надо понимать, что когда это произошло (активные боевые действия на востоке Украины), была весна 2014 года. Фестиваль "Нашествие" планировался на лето. Но то, что происходило на востоке Украины в тот момент, те новости и факты, сотнями гибли люди ... Да, выбор был очевиден. Не было даже никаких размышлений, ехать или не ехать. Мы отказались от концертов в РФ", – признается Тарас.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский продюсер, ведущий популярного ТВ-шоу "Караоке на Майдане" Игорь Кондратюк заявил, что украинские звезды не могут гастролировать по РФ, поскольку выступать перед агрессором - это низькокультурно и малоинтелектуально.

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