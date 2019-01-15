''Не допущу этого'': скандальный Полунин отреагировал на громкое увольнение

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, порассуждал о мужской и женской энергии.
Об этом он написал в своем Instagram, отреагировав на увольнение из Парижской оперы за гомофобные и сексистские заявления в соцсети.
"Мы не можем сравнять или сделать одинаковую мужскую и женскую энергию. Это нарушит баланс природы и жизни. Я этого не допущу", – написал он.
Пользователи в комментариях подискутировали о том, пишет ли сам Полунин свои посты в сети. Некоторые были уверены, что он этого не делает.
Сергей Полунин
"Только вот Сергей тут не пишет", "Сергея тут нет! Автор всего этого не он", – заступились на танцора некоторые пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Полунин спровоцировал скандал в сети, встав на защиту Путина.
Позже он похвастался татуировкой с президентом РФ, которую набил у себя на груди.
Также он позволил себе высказывание о равенстве полов, упрекнув мужчин.
В ответ на многочисленные высказывания Парижская опера официально отозвала приглашение Полунину.
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