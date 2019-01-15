''Не допущу этого'': скандальный Полунин отреагировал на громкое увольнение

Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, порассуждал о мужской и женской энергии.

Об этом он написал в своем Instagram, отреагировав на увольнение из Парижской оперы за гомофобные и сексистские заявления в соцсети.

"Мы не можем сравнять или сделать одинаковую мужскую и женскую энергию. Это нарушит баланс природы и жизни. Я этого не допущу", – написал он.

Пользователи в комментариях подискутировали о том, пишет ли сам Полунин свои посты в сети. Некоторые были уверены, что он этого не делает.

Сергей Полунин instagram

"Только вот Сергей тут не пишет", "Сергея тут нет! Автор всего этого не он", – заступились на танцора некоторые пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram