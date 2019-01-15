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''Не допущу этого'': скандальный Полунин отреагировал на громкое увольнение

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Скандальный украинский артист балета Сергей Полунин, который недавно получил российское гражданство, порассуждал о мужской и женской энергии.

Об этом он написал в своем Instagram, отреагировав на увольнение из Парижской оперы за гомофобные и сексистские заявления в соцсети.

"Мы не можем сравнять или сделать одинаковую мужскую и женскую энергию. Это нарушит баланс природы и жизни. Я этого не допущу", – написал он.

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Пользователи в комментариях подискутировали о том, пишет ли сам Полунин свои посты в сети. Некоторые были уверены, что он этого не делает.

Сергей Полунин

Сергей Полунин

instagram

"Только вот Сергей тут не пишет", "Сергея тут нет! Автор всего этого не он", – заступились на танцора некоторые пользователи.

''Не допущу этого'': скандальный Полунин отреагировал на громкое увольнение
''Не допущу этого'': скандальный Полунин отреагировал на громкое увольнение

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Полунин
Тег
шоу-бизнес
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