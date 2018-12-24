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Назван самый стильный мужчина 2018 года: как он выглядит

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Американский певец и актер Ник Джонанс стал самым стильным мужчиной 2018 года по мнению журнала GQ.

Интернет-пользователям предложили проголосовать и выбрать из 64 претендентов. Главными конкурентами певца были актеры Джефф Голдблюм, Райан Рейнольдс, и музыкант Джон Ледженд. Об этом сообщает The Independent.

Ник Джонанс

Ник Джонанс

Instagram.com/nickjonas/

Как отмечают в издании, звание Джонанс получил из-за того, что в этом году у него была свадьба с индийской актрисой Приянки Чопры, которой журналисты уделили много внимания. Ведь артист сменил большое количество нарядов и появился сразу в нескольких образах.

Ник Джонанс и Приянки Чопры

Ник Джонанс и Приянки Чопры

Instagram.com/nickjonas/

Ник Джонанс

Ник Джонанс

Instagram.com/nickjonas/

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Джонанс быстро отреагировал на награду и ответил в своем Instagram, что с детства мечтал быть самым стильным и очень благодарен своим поклонникам и стилисту. Также он поделился своей детской фотографией. Публикация Джонанса собрала почти миллион лайков.

Ник Джонанс

Ник Джонанс

Instagram.com/nickjonas/

Ник Джонанс

Ник Джонанс

Instagram.com/nickjonas/

Как сообщал OBOZREVATEL, американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых моделей 2018 года. Так, список возглавила Кендалл Дженнер, заработавшая 22,5 млн долларов. Отмечается, что не последнюю роль в этом сыграли контракты с Estee Lauder, Adidas, Calvin Klein и другими брендами.

Место
США
Теги
шоузвезды
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