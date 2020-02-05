Назван самый красивый мужчина в мире: фото

Известный британский актер Роберт Паттинсон был признан самым красивым мужчиной в мире.
К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва после исследования через специальную программу, которая показала, что лицо звезды – максимально приближено к "золотому сечению". Об этом сообщает The Sun.
Роберт Паттинсон
Фото: instagram/official_robertpattinson
В частности, эксперт рассчитал пропорции лиц знаменитостей по специальной формуле, измерив расположение губ, подбородка, глаз и других черт лица. В итоге Паттинсон оказался самым близким к "идеалу", на 92,15%.
Роберт Паттинсон
Фото: thesun.co.uk
Роберт Паттинсон
Фото: instagram/official_robertpattinson
Роберт Паттинсон
Фото: instagram/official_robertpattinson
Роберт Паттинсон
Фото: instagram/official_robertpattinson
По данным издания, на втором месте оказался звезда "Супермена" и "Ведмака" Генри Кавилл. Его пропорции совершенны на 91,64%. Замкнул тройку самых красивых мужчин в мире Брэдли Купер с показателем в 91%.
Генри Кавилл
Фото: thesun.co.uk
Брэдли Купер
Фото: thesun.co.uk
Также в десятку вошли Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения была признана супермодель Белла Хадид.
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