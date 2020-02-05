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7 февраля • обновлено в 08:16
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Назван самый красивый мужчина в мире: фото

12.4т
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Известный британский актер Роберт Паттинсон был признан самым красивым мужчиной в мире.

К такому выводу пришел пластический хирург Джулиан Де Сильва после исследования через специальную программу, которая показала, что лицо звезды – максимально приближено к "золотому сечению". Об этом сообщает The Sun.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Фото: instagram/official_robertpattinson

В частности, эксперт рассчитал пропорции лиц знаменитостей по специальной формуле, измерив расположение губ, подбородка, глаз и других черт лица. В итоге Паттинсон оказался самым близким к "идеалу", на 92,15%.

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Фото: thesun.co.uk

Новости
Названа обладательница самых красивых ягодиц мира
Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Фото: instagram/official_robertpattinson

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Фото: instagram/official_robertpattinson

Роберт Паттинсон

Роберт Паттинсон

Фото: instagram/official_robertpattinson

По данным издания, на втором месте оказался звезда "Супермена" и "Ведмака" Генри Кавилл. Его пропорции совершенны на 91,64%. Замкнул тройку самых красивых мужчин в мире Брэдли Купер с показателем в 91%.

Генри Кавилл

Генри Кавилл

Фото: thesun.co.uk

Брэдли Купер

Брэдли Купер

Фото: thesun.co.uk

Также в десятку вошли Брэд Питт, Джордж Клуни, Хью Джекман, Дэвид Бекхэм, Идрис Эльба, Канье Уэст и Райан Гослинг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самой красивой женщиной в мире на основе принципа золотого сечения была признана супермодель Белла Хадид.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Роберт Паттинсон
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Не, не то. Не Ален Делон и близко.
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Букет Красивый
Букет Красивый
Это что за пидр?
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