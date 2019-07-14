"Назло завистникам": Добрынин и Квиткова похвастались горячими фото

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин показал, как проводит уикенд с возлюбленной Дашей Квитковой.

Соответствующими снимками с отдыха в Одессе он поделился на своей странице в Instagram, вызвав бурю эмоций у поклонников.

"В жизни главное – смотреть в одном направлении. Дружно смотрим в направлении бассейна. Как ваши выходные проходят", – подписал Добрынин.

Квиткова на Добрынине в Одессе instagram/nikitadobrynin

На кадрах возлюбленные в купальниках весело нежатся на солнце и, судя по всему, веселятся. Поклонники в комментариях заметили, что они отлично смотрятся вместе.

"Счастливчики", "Вы очень похожи", "Приятно на вас смотреть, всегда заряжаете позитивом. Прям хочется любви", "Приятно за вами наблюдать и видеть, что назло всем завистникам у вас все круто", "Вы очень классная пара", "Одно загляденье", – написали в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, после завершения шоу "Холостяк-9" главные герои держали несколько дней интригу по поводу отношений. Фанаты нашли подтверждение, что победительница Квиткова после проекта встречается с Никитой.

Никита Добрынин и Даша Квиткова instagram/nikitadobrynin

На пост-шоу герои все же подтвердили слухи, что до сих пор вместе. Они признались, что первое время после съемок было тяжело, потому что им приходилось скрываться, пока шоу не вышло на экраны. Квиткова жаловалась, что ходила везде в капюшоне, а на публике должна была скрывать свои чувства.

Недавно Квиткова показала тату на интимном месте в виде розы, которая является символом проекта. 12 июля парочка присутствовала на открытии 10-го международного кинофестиваля в Одессе.

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