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16 февраля • обновлено в 09:48
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"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев

10.2т
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В сети разгорелись споры из-за результатов второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которого за победу будут сражаться еще три участника – Thorchi, певцы Khayat и Дэвид Аксельрод.

В частности, украинцы разделились на два лагеря, обсуждая мнение члена жюри Тины Кароль. Поскольку среди конкурсантов были ее подопечные из шоу "Голос країни", многим показалось, что артистка завысила оценки.

Похожее предположение в эфире в шутку выдал и ведущий Сергей Притула, комментируя тройку лидеров от Кароль: Khayat, Аксельрода и Элину Иващенко.

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Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев

Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев

Скриншот из видео

В комментариях устроили настоящие баттлы. "Подсудила своим? Фу, аж противно", "Я так разочаровалась в Тине. Она показывала, будто только она знает, что лучше", "Снова коррупция и фальш с голосованием", "Люди, кто вообще голосовал за Аксельрода? Ау", "Дэвид какой-то там", "Жаль девчонок, слили их", "Протаскивают своих протеже, это очевидно", "Позор за позором", – написала часть пользователей.

Другим же оценки показались справедливыми. "Кому подсудила? Элина, Khayat и Аксельрод чисто вокально действительно звучали интереснее своих конкурентов", "Меня наоборот удивили низкие оценки Иващенко", "Зачем этот хейт в сторону Тины? Она оценивает объективно", "На Евровидении не всегда побеждает вокал", – ответили зрители.

"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев
"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев
"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев
"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев
"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Евровидение-2020
Место
Украина
Тег
Нацотбор на Евровидение
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Кароль опять подсуживает видать денег дали,она всегда и везде подсуживает!ее нужно вообще убирать из всех жюри!!она мухлюет
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Вопрос про Крым решит все проблемы.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Нерабы хуже сварливых баб))) Даже на музыкальном конкурсе умудрятся перелаяться... Дрязги, зависть, подлость и мелочность у х.а.х.е.л.о.в в крови...
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