"Ну что, подсудила своим?!" Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев

В сети разгорелись споры из-за результатов второго полуфинала национального отбора на Евровидение-2020, по итогам которого за победу будут сражаться еще три участника – Thorchi, певцы Khayat и Дэвид Аксельрод.

В частности, украинцы разделились на два лагеря, обсуждая мнение члена жюри Тины Кароль. Поскольку среди конкурсантов были ее подопечные из шоу "Голос країни", многим показалось, что артистка завысила оценки.

Похожее предположение в эфире в шутку выдал и ведущий Сергей Притула, комментируя тройку лидеров от Кароль: Khayat, Аксельрода и Элину Иващенко.

Итог Нацотбора на Евровидение рассорил украинцев Скриншот из видео

В комментариях устроили настоящие баттлы. "Подсудила своим? Фу, аж противно", "Я так разочаровалась в Тине. Она показывала, будто только она знает, что лучше", "Снова коррупция и фальш с голосованием", "Люди, кто вообще голосовал за Аксельрода? Ау", "Дэвид какой-то там", "Жаль девчонок, слили их", "Протаскивают своих протеже, это очевидно", "Позор за позором", – написала часть пользователей.

Другим же оценки показались справедливыми. "Кому подсудила? Элина, Khayat и Аксельрод чисто вокально действительно звучали интереснее своих конкурентов", "Меня наоборот удивили низкие оценки Иващенко", "Зачем этот хейт в сторону Тины? Она оценивает объективно", "На Евровидении не всегда побеждает вокал", – ответили зрители.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее определили победителей первого полуфинала. Ими стали KRUTЬ, Jerry Heil и группа Go-A.

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