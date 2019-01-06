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''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото

1.2тЧитать материал на украинском

Украинская певица Настя Каменских опубликовала новый откровенным снимок, чем вызвала огромный ажиотаж в сети.

В Instargam поп-дива выложила фотографию с отдыха, на котором она изображена в откровенном розовом купальнике, сидя полубоком к камере.

За несколько часов фото набрало более 100 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников: "Красотка! Так держать", "Попа супер у тебя, Настя", "Настюша, ты прекрасная", "Самая красивая", "Отличная фигура".

Новости
''Какая сексуальная!'' Каменских взорвала сеть обнаженным фото
''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото
''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото
''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото
''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото
''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото
''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских вызвала ажиотаж в сети откровенным образом, опубликовав целую порцию горячих фото со своего выступления.

Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
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