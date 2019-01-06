''Настюша, ты прекрасная'': Каменских вызвала фурор новым пикантным фото

Украинская певица Настя Каменских опубликовала новый откровенным снимок, чем вызвала огромный ажиотаж в сети.

В Instargam поп-дива выложила фотографию с отдыха, на котором она изображена в откровенном розовом купальнике, сидя полубоком к камере.

За несколько часов фото набрало более 100 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников: "Красотка! Так держать", "Попа супер у тебя, Настя", "Настюша, ты прекрасная", "Самая красивая", "Отличная фигура".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских вызвала ажиотаж в сети откровенным образом, опубликовав целую порцию горячих фото со своего выступления.