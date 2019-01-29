''Настя помолвлена?'' Каменских озадачила поклонников новым фото

Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) вызвала бурю эмоций среди поклонников новым снимком.

Певица продемонстрировала на своей странице в Instagram колечко на безымянном пальце, из-за чего пользователи массово начали задавать вопросы, помолвлена ли она.

Каменских позировала в ресторане в черном кружевном топе, кокетливо прижав руку с кольцом к губам. А снимок она многозначительно подписала: "Мood (настроение. - Ред)".

Поклонники засыпали ее вопросами на фоне слухов о том, что она встречается с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Однако певица так и не ответила.

"А на пальчике та колечко. Я очень рада за тебя", "Кольцо на пальце. Вы помолвлены?", "А колечко то на безымянном пальчике правой руке так и сияет", "Повезло лысому толстяку, ох повезло", – написали шокированные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. Они начали распространяться еще в 2017 году. Парочку неоднократно видели на совместном отдыхе.

В сентябре 2018 года артисты одновременно публиковали фото из Майами, штат Флорида (США). Также в августе фанаты подловили их на совместном отпуске в Италии.

Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказывалась.

А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.

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