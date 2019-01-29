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''Настя помолвлена?'' Каменских озадачила поклонников новым фото

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Украинская поп-дива Настя Каменских (NK) вызвала бурю эмоций среди поклонников новым снимком.

Певица продемонстрировала на своей странице в Instagram колечко на безымянном пальце, из-за чего пользователи массово начали задавать вопросы, помолвлена ли она.

Каменских позировала в ресторане в черном кружевном топе, кокетливо прижав руку с кольцом к губам. А снимок она многозначительно подписала: "Мood (настроение. - Ред)".

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Поклонники засыпали ее вопросами на фоне слухов о том, что она встречается с украинским рэпером Потапом (Алексеем Потапенко). Однако певица так и не ответила.

#mood 😈

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"А на пальчике та колечко. Я очень рада за тебя", "Кольцо на пальце. Вы помолвлены?", "А колечко то на безымянном пальчике правой руке так и сияет", "Повезло лысому толстяку, ох повезло", – написали шокированные пользователи.

''Настя помолвлена?'' Каменских озадачила поклонников новым фото
''Настя помолвлена?'' Каменских озадачила поклонников новым фото
''Настя помолвлена?'' Каменских озадачила поклонников новым фото
''Настя помолвлена?'' Каменских озадачила поклонников новым фото
''Настя помолвлена?'' Каменских озадачила поклонников новым фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети давно ходят слухи, что между Потапом и Настей Каменских есть роман. Они начали распространяться еще в 2017 году. Парочку неоднократно видели на совместном отдыхе.

В сентябре 2018 года артисты одновременно публиковали фото из Майами, штат Флорида (США). Также в августе фанаты подловили их на совместном отпуске в Италии.

Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказывалась.

А 17 января Потап и Настя вновь показали совместное фото за границей, породив новые слухи об отношениях.

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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