''Наслаждались друг другом'': Астафьева и Полякова сделали горячее признание

Популярной украинской певице Даше Астафьевой было "тревожно" целоваться с ее коллегой Олей Поляковой во время съемок комедии "Свингеры".

Об этом Астафьева призналась в программе "Светская жизнь", а сама Полякова выразила уверенность, что практически каждая девушка имеет подобный опыт, поэтому не видит в этом ничего необычного.

"Кто не целовался со своей подругой? 98 процентов девушек это делали или в трезвом, или в не очень состоянии. И ничего такого в поцелуе с женщиной нет для меня. Мы просто получали удовольствие и наслаждались друг другом. Это абсолютная норма", – заявила певица.

При этом Астафьева отметила, что, как и Полякова, была достаточно скованна и застенчива на съемочной площадке.

"Вот мы договариваемся, кто первый будет начинать поцелуй? И это тревожно, несмотря на то, что и Оля секс-символ, и меня неоднократно называли секс-символом. Но мы такие очень целомудренные на площадке", – сказала Астафьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева весьма пикантным способом анонсировала съемки продолжения нашумевшей комедии "Свингеры".