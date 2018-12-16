МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

''Наслаждались друг другом'': Астафьева и Полякова сделали горячее признание

1.3тЧитать материал на украинском

Популярной украинской певице Даше Астафьевой было "тревожно" целоваться с ее коллегой Олей Поляковой во время съемок комедии "Свингеры".

Об этом Астафьева призналась в программе "Светская жизнь", а сама Полякова выразила уверенность, что практически каждая девушка имеет подобный опыт, поэтому не видит в этом ничего необычного.

"Кто не целовался со своей подругой? 98 процентов девушек это делали или в трезвом, или в не очень состоянии. И ничего такого в поцелуе с женщиной нет для меня. Мы просто получали удовольствие и наслаждались друг другом. Это абсолютная норма", – заявила певица.

Новости
"У тебя же муж есть": Полякова засветила голую грудь на ТВ

''Мы наслаждались'': Астафьева и Полякова сделали горячее признание

При этом Астафьева отметила, что, как и Полякова, была достаточно скованна и застенчива на съемочной площадке.

"Вот мы договариваемся, кто первый будет начинать поцелуй? И это тревожно, несмотря на то, что и Оля секс-символ, и меня неоднократно называли секс-символом. Но мы такие очень целомудренные на площадке", – сказала Астафьева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Астафьева весьма пикантным способом анонсировала съемки продолжения нашумевшей комедии "Свингеры".

Персоны
Оля ПоляковаДаша Астафьева
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги