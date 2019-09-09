Главная Новости
9 сентября • обновлено в 10:55
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Нас четверо и хоть я младший, женат я дольше всех – Стивен Болдуин в блиц-шоу "Без грима"

820 Читать материал на украинском

Один из самых противоречивых актеров Голливуда, представитель известной актерской династии и тесть Джастина Бибера Стивен Болдуин рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич о том, из чего состоит его идеальный день, что у него получается лучше, чем у остальных братьев Болдуин, кому бы из актеров он предложил сыграть свою роль в фильме "Подозрительные лица", если бы снимали продолжение истории, какой лучший фильм Алека Болдуина, что он может делать 10 часов без перерыва и каким животным он был в прошлой жизни.

Не пропустите 10 сентября в 07:30 на ОbozTV

Нас четверо и хоть я младший, женат я дольше всех – Стивен Болдуин в блиц-шоу "Без грима"

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Без грима
Персона
Стивен Болдуин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel