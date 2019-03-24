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/Новости шоу-бизнеса

Народный артист России слег после похорон Началовой

5.9тЧитать материал на украинском

Народный артист России Юрий Николаев неожиданно потерял сознание.

По данным российских СМИ, телеведущий находился дома в момент ЧП. При падении он очень сильно ударился головой.

У 70-летнего артиста диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также у него гематомы на лице. Выяснилось, что Николаев потерял сознание из-за плохого состояния сосудов головного мозга.

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Артист также был вынужден пропустить 21 марта церемонию вручения премии правительства, передает РИА "Новости".

Худрук телепрограммы "Утренняя звезда" должен был принимать участие в церемонии вручения наряду с другими деятелями культуры, но заболел перед похоронами певицы Юлии Началовой, в детстве победившей на "Утренней звезде" и оставшейся одной из самых ярких артисток вокального конкурса.

Юрий Николаев

Юрий Николаев

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне отец Юлии Началовой назвал виновного в смерти певицы, подчеркнув, что врачи сделали все, что могли.

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Персоны
Юлия НачаловаЮрий Николаев
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