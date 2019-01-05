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''Намного хуже'': Лорак разозлила поклонников фото с отдыха

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Украинская певица Ани Лорак разозлила своих поклонников фото, сделанным во время отдыха.

Снимок она выложила в своем Instagram. "Ну все, теперь только отдых! Как проходят ваши каникулы?" – спросила она.

Ответы не были столь оптимистичными. "Мы работаем!", "Намного хуже!", "Покажи попу!" – пишут пользователи в комментариях.

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Ани Лорак

Ани Лорак

Подробности

Судя по указанной геолокации, Лорак отдыхает в Маями (штат Флорида, США).

''Намного хуже'': Лорак разозлила поклонников фото с отдыха
''Намного хуже'': Лорак разозлила поклонников фото с отдыха
''Намного хуже'': Лорак разозлила поклонников фото с отдыха

Как сообщал OBOZREVATEL, внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".

Персона
Ани Лорак
Место
США
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