''Намного хуже'': Лорак разозлила поклонников фото с отдыха

Украинская певица Ани Лорак разозлила своих поклонников фото, сделанным во время отдыха.

Снимок она выложила в своем Instagram. "Ну все, теперь только отдых! Как проходят ваши каникулы?" – спросила она.

Ответы не были столь оптимистичными. "Мы работаем!", "Намного хуже!", "Покажи попу!" – пишут пользователи в комментариях.

Ани Лорак Подробности

Судя по указанной геолокации, Лорак отдыхает в Маями (штат Флорида, США).

Как сообщал OBOZREVATEL, внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".