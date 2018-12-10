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''Накупили интересных штучек...'' Зибров похвастался сексуальным опытом

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Народный артист Украины, певец и композитор Павел Зибров похвастался бурной интимной жизнью и признался, что недавно они с женой даже закупились в секс-шопе.

На съемочной площадке шоу "Фантастическая ночь" в интервью телеканалу "Украина" он рассказал, что "переродился" в 2018 году.

Павел Зибров и его жена Марина Зиброва

Павел Зибров и его жена Марина Зиброва

Instagram pavlo_zibrov

По словам певца, они с женой не боятся экспериментов и чувствуют себя от этого моложе.

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"В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все... Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе", — поделился Зибров.

Павел Зибров

Павел Зибров

Instagram pavlo_zibrov

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зибров рассказал о жизни вне сцены, почему считает себя "в хорошем смысле слова" подкаблучником, и что думает о супружеских изменах.

Напомним, 27-летняя Алана Мамаева, супруга бывшего игрока сборной РФ по футболу Павла Мамаева, которому недавно продлили срок ареста, заявила об интимной связи супруга со скандально известной телеведущей Викторией Боней.

Читайте все новости по теме "Интимные вопросы" на OBOZREVATEL.

Тема
Интимные вопросы
Персона
Павел Зибров
Место
Украина
Тег
Секс
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандерам бородатые нравятся, с рогами и рылом особенно))))
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Гоголь не мало нам рассказал про эту нацистскую нечисть бандер)))
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Фу бля !!!
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