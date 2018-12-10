''Накупили интересных штучек...'' Зибров похвастался сексуальным опытом

Народный артист Украины, певец и композитор Павел Зибров похвастался бурной интимной жизнью и признался, что недавно они с женой даже закупились в секс-шопе.
На съемочной площадке шоу "Фантастическая ночь" в интервью телеканалу "Украина" он рассказал, что "переродился" в 2018 году.
Павел Зибров и его жена Марина Зиброва
Instagram pavlo_zibrov
По словам певца, они с женой не боятся экспериментов и чувствуют себя от этого моложе.
"В этом году у меня словно открылось второе дыхание. Кстати, мы как-то зашли с женой в секс-шоп, накупили там всякого, интересных штучек. А потом Марина Владимировна надела на себя это все... Ох, скажу я вам, это совсем по-другому, фантазию, конечно, возбуждает. И чувствуешь себя моложе", — поделился Зибров.
Павел Зибров
Instagram pavlo_zibrov
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зибров рассказал о жизни вне сцены, почему считает себя "в хорошем смысле слова" подкаблучником, и что думает о супружеских изменах.
Напомним, 27-летняя Алана Мамаева, супруга бывшего игрока сборной РФ по футболу Павла Мамаева, которому недавно продлили срок ареста, заявила об интимной связи супруга со скандально известной телеведущей Викторией Боней.
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