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Филип Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

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50-летний российский актер и режиссер Филипп Янковский ошарашил поклонников своим худым и изможденным видом.

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак, на своей странице в Instagram опубликовала фото с ним. "Кое-что задумали с Филиппом Янковским. И это не реклама сети стоматологий как вы могли подумать глядя на это фото", - прокомментировала журналистка.

Но поклонники обратили внимание не на белоснежные улыбки звезд, а на худобу и болезненный вид Филиппа Янковского. Многие даже не узнали 50-летнего режиссера. Кто-то предположил, что причина — следствие алкоголизма.

Филип Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

Instagram@xenia_sobchak

Филип Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

Instagram@xenia_sobchak

Филип Янковский изменился до неузнаваемости после борьбы с раком

Instagram@xenia_sobchak

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Напомним, в 2014-м стало известно, что у Филиппа Янковского развилась фолликулярная лимфома — онкологическое заболевание, поражающее селезенку, гортань, миндалины, слизистые оболочки органов пищеварения. Актер прошел курс химиотерапии, ездил лечиться в Израиль.

Филипп Янковский

Филипп Янковский

kp.ru

В 2016 году стало известно, что он в ремиссии. Позже артист признался, что был болен, однако счастлив сообщить о выздоровлении.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский актер Андрей Харитонов умер 23 июня. Ему было 59 лет. По данным СМИ, мужчина долгое время боролся с онкологическим заболеванием. Его супруга Ольга Смирягина отметила, что похоронен артист будет в Киеве.

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Место
Россия
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