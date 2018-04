Диджей с мировой известностью Avicii найден мертвым

Шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, который известен под псевдонимом Avicii, умер в возрасте 28 лет.

Его нашли мертвым в Омане 20 апреля. Об этом сообщает Variety со ссылкой на официального представителя музыканта.

"С глубокой скорбью мы объявляем о смерти Тима Берглинга, также известного как Avicii. Он был найден мертвым в Маскате, Оман. Семья опустошена, и мы просим всех уважать их, необходимо обеспечить конфиденциальность в это трудное время. Никаких дальнейших заявлений не будет", – заявил менеджер рассказал его менеджер.

Обстоятельства и причины смерти музыканта выясняются. В сети также есть информация, что Берглинг болел острым панкреатитом из-за чрезмерного употребления алкоголя. В 2016 году из-за проблем со здоровьем он отказался от концертных выступлений.

Музыкант начал карьеру в 2006 году, сделав ремикс на музыкальную тему из видеоигры Lazy Jones, и позднее записал собственный трек "Lazy Lace", который был выпущен на Strike Recordings. Он прославился в 2010 году благодаря синглам "My Feelings for You", "Seek Bromance", "Blessed" и "Levels". В 2013 году он входил в десятку самых высокооплачиваемых диджеев мира с годовым доходом в 20 млн долларов по данным журнала Forbes.

На 54-й церемонии "Грэмми" он вместе с Дэвидом Гетта были номинированы в категории "Лучшая танцевальная запись" за их совместный трек "Sunshine". В 2013 году номинацию на "Грэмми" получил его трек "Levels" как лучшая танцевальная запись.

В сентябре того же года диджей выпустил свой дебютный студийный альбом True, который получил платиновые сертификации в Австрии, Канаде, Мексике, Норвегии, Польше, Швеции и Великобритании.

На сегодняшний день у него насчитывается 9 альбомов Muja EP (мини-альбом, 2009), The Singles (сборник, 2009), Avicii Presents Strictly Miami (микс, 2011), True (студийный, 2013), True (Avicii by Avicii) (ремикс, 2014), The Days / Nights EP (мини-альбом, 2014), Pure Grinding / For a Better Day (мини-альбом, 2015), Stories (студийный, 2015), AVĪCI (01) (мини-альбом, 2017).

Он сотрудничал с продюсером Крисом Мартином и Coldplay. Его трек "Wake me up" набрал в YouTube почти 1,5 миллиарда просмотров. Эта песня долгое время была в лидерах в хитпарадах.

Как сообщал "Обозреватель", ранее на 89-м году жизни скончался первый в истории украинский чемпион мира по греко-римской борьбе Григорий Гамарник.