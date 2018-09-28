"Надо хайпануть": Киркоров и Шнур выпустили новый сумасшедший клип

"Король российской эстрады" Филипп Киркоров, скандально известный лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров, известная российская телеведущая Ольга Бузова снялись в клипе дочери певца Григория Лепса.

Группа "Cosmos girls" выпустила видео на песню "Mama Ama Rich". Громкое название помогли обыграть звезды российской эстрады в достаточно ироничной манере.

По сюжету Лепс встречается со своим другом Филиппом Киркоровым и они решают: "а не хайпануть ли нам?". Далее начинается само действие клипа в котором три девочки показывают, как они тянутся к гламуру и светской тусовке. Сергей Шнуров катает их на рикше, Филипп Киркоров — наводит девушкам красоту. Помимо этого в видео снялись продюсер группы Григорий Лепс, который по совместительству является отцом одной из вокалисток Евы, Дима Билан, Ольга Бузова и Эмин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети затролили новый клип Шнурова.