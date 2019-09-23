"Начнем с чистого листа": "Квартал 95" тронул украинцев новой мощной песней

В сети набирает популярность новая песня "Квартала 95" "С чистого листа", которую они презентовали в Турции.

Так, ролик разместили на официальном Youtube-канале студии. В сети предположили, что песня посвящена президенту Украины Владимиру Зеленскому (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Не верит система, что эти стены сломал. Такой же, как все мы, он здесь недавно стоял. Давай со страною, как с близким другом на "ты". У всех нас порою должны сбываться мечты. О том, что наступит мир и покой, все снова вернется, мы вернемся домой. Страна улыбнется и заплатив по счетам, мы что-то начнем здесь с чистого листа", — говориться в тексте песни.

"Квартал 95" скриншот с видео

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"Очень классная песня, Зеленский точно оценит на ура", "Молодцы ребята! Спасибо, Владимир Александрович, что поднимаете страну", "Вот и настоящие друзья, которые его поддерживают! Вся Украина также с тобой, Вова", "Очередной шедевр от квартала. И как всегда — со смыслом. Браво", — прокомментировали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам "95 Квартала".

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