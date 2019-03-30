Началову посмертно "кинули" в России: в чем дело

Российская певица Юлия Началова, которая трагически умерла 16 марта, не получит посмертно почетное звание заслуженной артистки России.
Об этом рассказала ее пиар-директор Анна Исаева на своей странице в Instagram, которая организовала сбор подписей на соответствующую петицию.
Как выяснилось, по законам в России нельзя давать такое звание посмертно, потому, если артист не получил его при жизни, упорно работая на сцене РФ, шансов просто не остается.
"К сожалению только выяснила — по закону посмертно не положено. Вот так", — сказала Исаева.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болела в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностями в социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния здоровья певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
Певицу похоронили в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с ней пришли многие звезды российского шоу-бизнеса.
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