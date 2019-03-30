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Началову посмертно "кинули" в России: в чем дело

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Российская певица Юлия Началова, которая трагически умерла 16 марта, не получит посмертно почетное звание заслуженной артистки России.

Об этом рассказала ее пиар-директор Анна Исаева на своей странице в Instagram, которая организовала сбор подписей на соответствующую петицию.

Как выяснилось, по законам в России нельзя давать такое звание посмертно, потому, если артист не получил его при жизни, упорно работая на сцене РФ, шансов просто не остается.

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"К сожалению только выяснила — по закону посмертно не положено. Вот так", — сказала Исаева.

Началову посмертно "кинули" в России: в чем дело

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Юлия Началова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнесскандалыНовости России
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Д Алексей
Д Алексей
Как то похер...
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