"Начала неметь нога!" Популярного в России актера срочно госпитализировали

Российского актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По их информации, артисту срочно вызвали "скорую" в МХТ им.Чехова.

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Игорь Верник

"Актер попросил вызвать докторов из-за резких болей. Кроме того, у него начала неметь нога", – говорится в публикации.

Утверждается, что после врачебного осмотра и оказания первой помощи Верника забрали в больницу.

Позже телеканал "360" сообщил, что связался с братом Верника, который прояснил ситуацию:

"У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Верника застали за грубым нарушением ПДД — звезда телесериалов проехался на внедорожнике по пешеходной зоне в Москве, требуя от прохожих освободить ему дорогу.

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