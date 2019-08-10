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На Тараса Тополю совершили покушение: музыкант сделал громкое заявление

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Фронтмен группы "Антитела" и волонтер Тарас Тополя заявил, что его пытались убить.

Об этом музыкант написал в Facebook. По его словам, инцидент произошел на минувшей неделе. "Вечером по адресу Парково-Сырецкая, 11 в нескольких метрах от меня, когда я возвращался из аптеки, сработал взрывной пакет", – рассказал он.

Музыкант отметил, что не хотел по личным причинам придавать инцидент огласке, но добавил, что правоохранители записали показания свидетелей и зафиксировали происшествие.

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Тополя также сообщил, что его дети остаются под государственной охраной, а за ним ведут наблюдение и прослушивают телефон. Все из-за того, что он активно пытается добиться обязательной вакцинации военных в ДР Конго.

"Мне также настойчиво посоветовали, ради собственной же безопасности, сбавить обороты, потому что вакцины и медицина – это лишь "вершина айсберга" коррупционной вертикали очень серьезных людей и на кону сотни миллионов гривен", – рассказал Тополя, добавив, что не боится никаких угроз.

Тарас Тополя

Тарас Тополя

Facebook Тарас Тополя

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее вспышку вируса Эбола в Демократической Республике Конго признали чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус.

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Персона
Тарас Тополя
Место
Украина
Тег
Антитела
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