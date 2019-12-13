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13 декабря • обновлено в 17:38
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"На Евровидение!" Сердючка впервые за шесть лет выпустила хит

2.4т
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Украинский певец Андрей Данилко, известен также под сценическим именем Верка Сердючка, впервые за шесть лет выпустил новую песню.

Премьера нового хита Make It Rain Champagne ("Сделай дождь из шампанского") состоялась в YouTube 13 декабря (чтобы послушать трек, проскролльте до конца страницы).

Композицию написали шведские композиторы и продюсеры Андреас Орн и Петер Бострем. Песня совершенно не похожа на все предыдущие, поскольку написана в новом формате.

Верка Сердючка

Верка Сердючка

instagram/v_serduchka

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Танцевальный трек с восточными мотивами заставляет танцевать практически с первых аккордов. На это и обратили внимание поклонники, которые уже давно ждали новых хитов от Сердючки. Многие даже потребовали артистку на Евровидение-2020.

Верка Сердючка – Make It Rain Champagne

Верка Сердючка – Make It Rain Champagne

Заставка

"Наконец-то то Сердючка вернулась. Нам не хватало твоих хитов", "Новый формат для Сердючки! Очень крутая песня! В машину, на пробежку, на гулянку самое то! Вера, нам тебя не хватало, очень", "Класс", "С возвращением", "Открываем шампанское", "Четкая песня", "Верку на Евро во второй раз", "Требую Сердючку на Евровидение-2020", "Крутая! Побольше бы новых хитов", "Абсолютно новый уровень, браво", – написали фанаты.

"На Евровидение!" Сердючка впервые за шесть лет выпустила хит
"На Евровидение!" Сердючка впервые за шесть лет выпустила хит

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сердючка неожиданно пошутила про Крым, когда рассказывала, как умудрилась выступить в костюме с Евровидения, который хранится в музее.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персоны
Верка Сердючка Андрей Данилко
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес музыка
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