"На день рождения вождя!" Соколова подметила советский нюанс в скандале с хором Веревки

Журналистка Янина Соколова осудила скандальное выступление хора Веревки на сцене с "Кварталом 95".

В интервью своему коллеге Сергею Иванову, опубликованном на YouTube-канале "Исландия", Соколова назвала жест солистов "приветом" из СССР.

"Квартал 95" - это соприкасающийся с главой государства продукт. И их [хора Веревки] участие в подобном продукте - это некий реверанс в стиле советских времен в день рождения вождя. Это Советский Союз и этого не должно быть", - заявила журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, студия "Квартал 95" в ответ на скандал заявила, что "юмор – это их главное оружие", и они будут с гордостью заниматься своим делом.

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