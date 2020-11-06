"Мы вместе": как прошел музыкальный телемарафон Украина-Беларусь

Музыка объединяет ради побед! На сцене киевского концертного зала "Stereo Plaza" состоялся большой концерт украинских и белорусских исполнителей. Именно таким образом организаторы мероприятия – Министерство культуры и информационной политики вместе с телеканалом М1, компанией "Таврийские Игры" и Radio ROKS – решили подчеркнуть многовековую дружбу между двумя народами и показать белорусам, что в своей борьбе за права и свободы они не одни.

Концерт, который открыли "голоса" Radio ROKS Сергей Кузин и Соня Сотник словами "Жыве Беларусь!", транслировался в прямом эфире главным музыкальным телеканалом Украины М1. В марафоне приняли участие белорусские группы "Brutto Nostra", "NAVIBAND", "NAKA" и украинские музыканты "Беz обмежень", "Друга Ріка", "СКАЙ", "Kozak System". Не могла не прозвучать и песня "Героям" в исполнении Сергея Танчинца ("Беz обмежень"), Олега Собчука ("СКАЙ") и Ивана Лене ("Kozak System"). Принять участие в таком событии, по словам артистов как одной, так и другой страны, было для них честью.

"СКАЙ"

Концерт открыли "голоса" Radio ROKS Сергей Кузин и Соня Сотник

Brutto Nostra

Kozak System

"NAVIBAND"

"Беz обмежень"

Прозвучала песня "Героям" в исполнении Сергея Танчинца, Олега Собчука и Ивана Лене

"Друга Ріка"

NAKA

Телемарафон прошел с соблюдением всех карантинных норм. Увидеть воочию выступления украинских и белорусских исполнителей в зале смогло лишь ограниченное количество зрителей: их столики были размещены по правилам социальной дистанции.

Посмотреть все выступления в рамках телемарафона "Мы вместе!" можно на странице телеканала М1 в YouTube.