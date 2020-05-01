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3 мая • обновлено в 22:38
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"Мы откатимся на 15 лет назад!" Полякова сказала, как карантин ударит по украинской культуре

13.6т
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Карантин в Украине из-за COVID-19 мощно ударит по артистам и культуре в целом, которой будет труднее конкурировать с россиянами.

Об этом заявила певица Ольга Полякова в пятницу, 1 мая, в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

"За спинами артистов звезд, артистов, есть огромный сектор людей, которые сейчас страдают от безработицы. Это танцоры, музыканты, аранжировщики, звукорежиссеры, музыкальные коллективы. Все эти люди остались без работы. Эти люди будут вынуждены сменить работу, уйти в курьеры, доставщики, таксисты. Или если повезет, то они уедут заграницу", – сказала Полякова.

Оля Полякова

Оля Полякова

По ее словам, в Украине будет труднее создавать конкурентноспособный продукт, который сможет "переманить" украинских и других зрителей у России.

"Для шоу-бизнеса это значит, что мы откатимся назад на лет 15. Мы не сможем делать такие шоу, какие мы делаем", – добавила она.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Полякова жестко раскритиковала российских гастролеров, которые едут в Украину со своими концертами.

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Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Оля Полякова Савик Шустер
Место
Украина
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Комментарии
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Т Александр
Т Александр
Если культурой называть таких как полякова,то мы ничего не теряем)
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1
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Рыбкин Владислав
Рыбкин Владислав
Полякова это наша Madonna:)Дальше жить не имеет смысла:)Придётся в самоизоляции слушать примитивных роллингов и жалкий депеш мод:)
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Музыра Валерий
Музыра Валерий
Как на меня, то Полякова, далеко не культура.
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