"Мы ох*енели": неожиданный поворот на "Холостяк-9" шокировал участниц

В шестом выпуске шоу "Холостяк-9" девушек буквально шокировали неожиданным появлением трех новых соперниц.

OBOZREVATEL следил за развитием событий и расскажет, что произошло, а главное – кто эти незнакомки, которые нарушили спокойствие на проекте.

Никита Добрынин устроил общую встречу с девушками в романтичной обстановке. Однако ведущий Григорий Решетник пришел с неожиданной для всех новостью. Он привел новых девушек: Олю, Диану и Машу.

"Это новые участницы девятого сезона проекта", – отметил он, приведя в шок девушек. "Это прикол?", "Капец", Мы просто ох*енели", – отреагировали в комнате.

Для Никиты это было полнейшим сюрпризом. Он попросил объяснений тет-а-тет. Как выяснилось, ведущий захотел помочь Добрынину.

"Я на правах ведущего пытаюсь тебе помочь. Я придумал такой вариант с новыми участницами. В предыдущих сезонах это работало. Новые участницы создают конкуренцию, заставляют девочек быть более активными. Далее посмотришь, что делать. Давай, попробуй", – сказал Решетник.

Эксперимент не понравился Никите, но он согласился. Тем временем в комнате произошли первые стычки. Участницы были так шокированы из-за незнакомок, что решили выпить. Лилия была настолько расстроена, что даже расплакалась. Страсти накалились и девушки начали между собой ссориться.

Как выяснилось, новые девушки пришли в роли экспертов: сексолог, астропсихолог и психолог. Они собирались наблюдать за ситуацией, чтобы помочь Холостяку с выбором. Но их предназначение держалось в секрете.

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