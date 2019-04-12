"Мы ох*енели": неожиданный поворот на "Холостяк-9" шокировал участниц

В шестом выпуске шоу "Холостяк-9" девушек буквально шокировали неожиданным появлением трех новых соперниц.
OBOZREVATEL следил за развитием событий и расскажет, что произошло, а главное – кто эти незнакомки, которые нарушили спокойствие на проекте.
Никита Добрынин устроил общую встречу с девушками в романтичной обстановке. Однако ведущий Григорий Решетник пришел с неожиданной для всех новостью. Он привел новых девушек: Олю, Диану и Машу.
"Это новые участницы девятого сезона проекта", – отметил он, приведя в шок девушек. "Это прикол?", "Капец", Мы просто ох*енели", – отреагировали в комнате.
Для Никиты это было полнейшим сюрпризом. Он попросил объяснений тет-а-тет. Как выяснилось, ведущий захотел помочь Добрынину.
"Я на правах ведущего пытаюсь тебе помочь. Я придумал такой вариант с новыми участницами. В предыдущих сезонах это работало. Новые участницы создают конкуренцию, заставляют девочек быть более активными. Далее посмотришь, что делать. Давай, попробуй", – сказал Решетник.
Эксперимент не понравился Никите, но он согласился. Тем временем в комнате произошли первые стычки. Участницы были так шокированы из-за незнакомок, что решили выпить. Лилия была настолько расстроена, что даже расплакалась. Страсти накалились и девушки начали между собой ссориться.
Как выяснилось, новые девушки пришли в роли экспертов: сексолог, астропсихолог и психолог. Они собирались наблюдать за ситуацией, чтобы помочь Холостяку с выбором. Но их предназначение держалось в секрете.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке.
В четвертом выпуске раскрылась главная тайна шоу: девушки узнали о телефоне, который Никита подарил Оле.
В пятом выпуске Оля вывела Добрынина из себя показными сценами, из-за чего главный герой покинул свидание в бешенстве.
На церемонии роз Никита принял неожиданное решение: он никого не отправил домой.
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