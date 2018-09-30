"Музыканты - обслуживающий персонал": звезда РФ рассказал всю правду о Пугачевой

Российский известный певец и музыкант Александр Левшин рассказал о временах, когда работал с примадонной Аллой Пугачевой.

В 1980-м году он был участником группы "Рецитал" под руководством звезды. Он называет все время, почти 30 лет, работы с ней иллюзией, пишет Мир новостей.

Группа "Рецитал"

"Я ушел из дому подростком. Жил на гастролях. А оказавшись у Пугачевой, мне показалось, что я попал в семью. Вот эта моя иллюзия и была моей главной ошибкой. Я был молод, восторжен, романтичен. Даже когда-то произнес такую фразу: "Я буду рядом, пока я нужен". Ну, знаете, это как рыцари, уходя на войну, отдавали даме сердце. Но когда Алла Борисовна засияла звездой первой величины, появились большие деньги, она стала отдаляться от тех, кто с ней работал и мы, музыканты, превратились для нее попросту в обслуживающий персонал. А обслуживающий персонал семьей быть не может", — поделился Левшин.

Александр Левшин

Как рассказал музыкант, за время сотрудничества с Примадонной он получил награду заслуженного артиста."Ей не очень-то нравилось, что у нее за спиной стоит заслуженный артист. В 2010 году Алла Пугачева объявила о прекращении своей концертной деятельности, и все мы отправились восвояси. Через несколько дней я приехал к ней, просил ее, как я выразился, не закрывать историю, предлагал сделать новую программу, петь романсы. Она ответила уклончиво: "Мы еще зажжем с тобой, Саша". Вот так по сей день и "зажигаем", — рассказал мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый образ Пугачевой заинтересовал сеть.