В воскресенье, 9 марта в Киеве назвали имена первых 4 победителей премии YUNA-2020.

Подробности рассказал с места событий корреспондент OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, Maruv одержала победу в номинации "Лучший электронный хит" с песней Siren Song. Артистка обошла MOZGI, ONUKA и DILEMMA.

Музыкальная премия YUNA-2020: названы первые победители

Премию в номинации "Лучший хип-хоп хит" получила исполнительница Аlyona Аlyona с треком "Пушка". Ее конкурентами были MOZGI ("999"), YOURA (PRAKTIKA), MamaRika ("Проліски"). Участвовала еще одна песня победительницы в дуете с Alina Pash ("Падло").

Аlyona Аlyona Пресс-служба Аlyona Аlyona

Триумф в номинации "Другой формат" праздновала ЛУНА. Она обошла Dakh Daughters, MOTANKA, SINOPTIK и Вагоновожатых.

ЛУНА Афиша

Премию в номинации "Лучший менеджмент артиста" получила команда певца MONATIK.

Музыкальная премия YUNA-2020: названы первые победители

Музыкальная премия YUNA-2020: названы первые победители

Музыкальная премия YUNA-2020: названы первые победители

Отметим, 9 марта компания Deloitte Ukraine озвучила результаты голосования экспертного жюри только в 4 номинациях. Имена еще 13 победителей назовут 24 марта на церемонии вручения, которая пройдет в Дворце "Украина".

Организаторы уже объявили имя первого исполнителя, который выступит на церемонии. Им стал MELOVIN. Других артистов, которые готовят свои номера для YUNA 2020, назовут в ближайшее время. Ведущим этого года оргкомитет выбрал Владимира Остапчука.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 сразу 4 статуэтки на вручении премии YUNA забрала Maruv.

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