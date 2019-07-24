Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

"Сколько денег хотите?" Топалов стал жертвой преступников

11.9т Читать материал на украинском

Российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов стал жертвой грабителей.

Так, звезда сообщил поклонникам в своем Instagram, что его ограбили. Также артист обратился к ворам с просьбой вернуть телефон за вознаграждение, который дорог ему, потому что в него любит играть сын.

"Сколько денег хотите?" Топалов стал жертвой преступников

"У меня вчера украли телефон. Я был бы признателен, если бы вы его вернули, он находится где-то в Мытищах. Я готов заплатить вам", – рассказал артист.

Новости
"Слишком много фотошопа!" Сексуальная Брежнева вызвала споры в сети

Топалов также объяснил, что понял, где находится его смартфон по встроенному в гаджет поиску.

"Сколько денег хотите?" Топалов стал жертвой преступников

Instagram@vladtopalovofficial

"Если решитесь вернуть — свяжитесь по любому телефону в шапке моего профиля. Скажите, сколько денег хотите и я организую. Предыдущая фотография — локация моего телефона последняя. Я там не был, значит кто-то его нашел и туда увез с собой!" — высказался певец.

"Сколько денег хотите?" Топалов стал жертвой преступников

Instagram@vladtopalovofficial

"Сколько денег хотите?" Топалов стал жертвой преступников

Instagram@vladtopalovofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Тодоренко рассмешил поклонников в сети и решил "подзаработать" в сети.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Влад Топалов
Место
Россия Москва
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
9
Смешно
1
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel