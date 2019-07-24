"Сколько денег хотите?" Топалов стал жертвой преступников

Российский певец и муж украинской телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов стал жертвой грабителей.
Так, звезда сообщил поклонникам в своем Instagram, что его ограбили. Также артист обратился к ворам с просьбой вернуть телефон за вознаграждение, который дорог ему, потому что в него любит играть сын.
"У меня вчера украли телефон. Я был бы признателен, если бы вы его вернули, он находится где-то в Мытищах. Я готов заплатить вам", – рассказал артист.
Топалов также объяснил, что понял, где находится его смартфон по встроенному в гаджет поиску.
Instagram@vladtopalovofficial
"Если решитесь вернуть — свяжитесь по любому телефону в шапке моего профиля. Скажите, сколько денег хотите и я организую. Предыдущая фотография — локация моего телефона последняя. Я там не был, значит кто-то его нашел и туда увез с собой!" — высказался певец.
Instagram@vladtopalovofficial
Instagram@vladtopalovofficial
Как сообщал OBOZREVATEL, муж Тодоренко рассмешил поклонников в сети и решил "подзаработать" в сети.
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