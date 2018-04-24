Муж Пугачевой вызвал фурор в сети, обнажившись

Российский комик и телеведущий, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился с поклонниками видео, в котором он предстал в образе сексуального мачо.

Видеоролик артист выложил в своем Instagram.

На видео Галкин предстал в ванной в расстегнутой кожаной куртке на голое тело, брюках. Однако внезапно он роняет телефон, но, немного не долетев до пола, гаджет снова подымается в руку артиста. В этот момент он стоит перед зеркалом в одном полотенце и с зубной щеткой в другой руке.

Спокойной ночи! #выдыхайбобёр Допис, поширений Максим Галкин (@maxgalkinru) 23 Кві 2018 р. о 11:23 PDT

Поклонникам Максима Галкина этот видеоролик понравился.

"Классный", "Браво", "Прикольно", "Красавчик!!!!! Да еще и триллер целый сняли)))))))", "У кого что на уме, а это просто самсебенравлюсь", - пишут фанаты.

Однако были и ироничные отзывы.

"Максим Кио", "Оригинал. Честно говоря, я подумал что телефон в ванну с горячей водой упадёт или мусорное ведро, а тут хиротика", – отмечают поклонники артиста.

Как сообщал "Обозреватель", Максим Галкин и Алла Пугачева, которые проживают вместе около 10 лет, обвенчались в ноябре 2017 года.