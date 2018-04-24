Муж Пугачевой вызвал фурор в сети, обнажившись

Российский комик и телеведущий, муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился с поклонниками видео, в котором он предстал в образе сексуального мачо.
Видеоролик артист выложил в своем Instagram.
На видео Галкин предстал в ванной в расстегнутой кожаной куртке на голое тело, брюках. Однако внезапно он роняет телефон, но, немного не долетев до пола, гаджет снова подымается в руку артиста. В этот момент он стоит перед зеркалом в одном полотенце и с зубной щеткой в другой руке.
Поклонникам Максима Галкина этот видеоролик понравился.
"Классный", "Браво", "Прикольно", "Красавчик!!!!! Да еще и триллер целый сняли)))))))", "У кого что на уме, а это просто самсебенравлюсь", - пишут фанаты.
Однако были и ироничные отзывы.
"Максим Кио", "Оригинал. Честно говоря, я подумал что телефон в ванну с горячей водой упадёт или мусорное ведро, а тут хиротика", – отмечают поклонники артиста.
Как сообщал "Обозреватель", Максим Галкин и Алла Пугачева, которые проживают вместе около 10 лет, обвенчались в ноябре 2017 года.