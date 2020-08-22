Мухарский о скандальном заявлении Егоровой: для меня это привычная реальность

Бывший муж скандальной украинской телеведущей Снежаны Егоровой украинский писатель, актер и телеведущий Антон Мухарский прокомментировал ее заявление о "деревенщине, которые общаются на суржике и готовы свою жизнь положить" за Украину.

Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook, отметив, что не удивлен, и "все, что сейчас так активно обсуждается в соцсетях – является давно привычной реальностью".

"Тем, кто забыл или не знал напоминаю: практически весь русскоориентированный украинский шоу-бизнес, политикум, бизнес-истеблишмент мыслит так, как артикулирует это С.Е (Снежана Егорова – Ред.). Вы до сих пор верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам!" – отметил Мухарский.

В то же время он напомнил о своей личной истории с Егоровой, заявив, что все, что раньше касалось только его, теперь перешло на патриотов Украины.

"Люди и структуры, шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности", – отметил актер.

Скандальное заявление Егоровой о патриотах, по словам Мухарского, привычная реальность. Facebook Антон Мухарский

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Снежана Егорова заявила, что люди, которые готовы лечь за Украину, ни к чему не стремились в жизни.

"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, мужики, которые общаются на суржике и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь какую? Которая собой ничего не представляет?" – подчеркнула она.

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