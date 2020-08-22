Мухарский о скандальном заявлении Егоровой: для меня это привычная реальность

Бывший муж Снежаны Егоровой Антон Мухарский, заявил, что его скандальное заявление о "селюках, которые готовы свою жизнь положить" – давно привычная реальность
Он отметил, что все шесть лет все, что касалось только его, теперь перешло на патриотов Украины
Мухарский прокомментировал скандальное заявление Егоровой об украинских патриотах.
Бывший муж скандальной украинской телеведущей Снежаны Егоровой украинский писатель, актер и телеведущий Антон Мухарский прокомментировал ее заявление о "деревенщине, которые общаются на суржике и готовы свою жизнь положить" за Украину.
Соответствующее заявление он сделал в своем Facebook, отметив, что не удивлен, и "все, что сейчас так активно обсуждается в соцсетях – является давно привычной реальностью".
"Тем, кто забыл или не знал напоминаю: практически весь русскоориентированный украинский шоу-бизнес, политикум, бизнес-истеблишмент мыслит так, как артикулирует это С.Е (Снежана Егорова – Ред.). Вы до сих пор верите в возможность диалога с малороссами? Тогда Снежана Егорова идет к вам!" – отметил Мухарский.
В то же время он напомнил о своей личной истории с Егоровой, заявив, что все, что раньше касалось только его, теперь перешло на патриотов Украины.
"Люди и структуры, шесть лет подряд уничтожали меня и мою репутацию, теперь взялись за тех, кто имеет хоть какую-то причастность к Майдану и российско-украинской войне. То, что только что было полем моей ежедневной личной битвы, стало достоянием широкой общественности", – отметил актер.
Скандальное заявление Егоровой о патриотах, по словам Мухарского, привычная реальность. Facebook Антон Мухарский
Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущая Снежана Егорова заявила, что люди, которые готовы лечь за Украину, ни к чему не стремились в жизни.
"Мне не нравятся эти герои, эти рагули, которые вылезли непонятно откуда, мужики, которые общаются на суржике и готовы свою жизнь положить. Свою жизнь какую? Которая собой ничего не представляет?" – подчеркнула она.
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