"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова решила привернуть внимание к теме о важности чтения, выставив в посте свое довольно откровенное фото в сексуальном топе.
Соответствующая публикация появилась на странице Instagram звезды, где Седокова поделилась своим рецептом, как успевать больше читать при загруженном рабочем графике.
"О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить свое самочувствие и встать чуть на ноги, моей главной радостью является чтение. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том. Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вряд ли лайкнули ее, а так, надеюсь, что да", – подписала снимок певица.
Анна Седокова
Артистка утверждает, что при желании, время на чтение можно найти всегда, и более того, превратить это в привычку благодаря психологическому приему.
"Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку", – пишет она.
"Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером", – объяснила Седокова.
О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить своё самочувствие и встать чуть на ноги , моей главной радостью является чтение 📚. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том 😂 Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вредом лайкнули ее, а так, надеюсь, что да 💋 Тут у меня появилось время для самого важного источника вдохновения, для моих книг. Они днями пылились на полках, ведь когда я возвращалась уставшая с работы, все мое время было для детей, а потом, когда все засыпали, уже просто хотелось ни о чем не думать и включить сериальчик. Тут я уже прочла две книги и начинаю третью. Нашла много литературы о питании, сейчас покажу в стори. И ! Самое важное ! После того, как я впитала, у меня родилось множество новых идей. Я написала сценарий для клипа #VIBE , синопсис для шоу, которое вскоре будем снимать. Придумала идею для новых концертных костюмов. И ещё. Я все время ворчу на всю старшую дочь, что она много гуляет. Когда она возвращается домой, у неё так же не остаётся времени на чтение или на просто подумать о создании своего собственного продукта, идея ли это блога или в нашем случае салона красоты, или марки одежды. Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие старицы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️ Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку. Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером. Закрепляем. Если вы хотите читать вечером, как вернулись домой, то порядок будет таким: •Переодеваетесь в домашнюю одежду (триггер). •Сразу после этого берёте книгу, которая уже лежит на фальстарте 📖 •Читаете (новая привычка) Что сейчас читаете ?❤️
Фоловеры певицы также делились со своим кумиром названиями любимых книг, а некоторые не смогли и не обратить внимание на откровенный наряд артистки: "Ваааууу, какая!", "Вот это сиськи", "Трудно сосредоточиться, когда видишь такие прекрасные сиськи!!!", "Какие красивые глаза".
скрин
скрин
скрин
скрин
Анна Седокова
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалась на очередную порцию критики в сети, когда опубликовала снимок, на котором сверкнула пышной грудью в платье с глубоким декольте.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!