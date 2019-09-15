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15 сентября • обновлено в 22:04
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"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

1.5т Читать материал на украинском

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова решила привернуть внимание к теме о важности чтения, выставив в посте свое довольно откровенное фото в сексуальном топе.

Соответствующая публикация появилась на странице Instagram звезды, где Седокова поделилась своим рецептом, как успевать больше читать при загруженном рабочем графике.

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"О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить свое самочувствие и встать чуть на ноги, моей главной радостью является чтение. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том. Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вряд ли лайкнули ее, а так, надеюсь, что да", – подписала снимок певица.

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram

Артистка утверждает, что при желании, время на чтение можно найти всегда, и более того, превратить это в привычку благодаря психологическому приему.

"Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку", – пишет она.

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"Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером", – объяснила Седокова.

О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить своё самочувствие и встать чуть на ноги , моей главной радостью является чтение 📚. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том 😂 Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вредом лайкнули ее, а так, надеюсь, что да 💋 Тут у меня появилось время для самого важного источника вдохновения, для моих книг. Они днями пылились на полках, ведь когда я возвращалась уставшая с работы, все мое время было для детей, а потом, когда все засыпали, уже просто хотелось ни о чем не думать и включить сериальчик. Тут я уже прочла две книги и начинаю третью. Нашла много литературы о питании, сейчас покажу в стори. И ! Самое важное ! После того, как я впитала, у меня родилось множество новых идей. Я написала сценарий для клипа #VIBE , синопсис для шоу, которое вскоре будем снимать. Придумала идею для новых концертных костюмов. И ещё. Я все время ворчу на всю старшую дочь, что она много гуляет. Когда она возвращается домой, у неё так же не остаётся времени на чтение или на просто подумать о создании своего собственного продукта, идея ли это блога или в нашем случае салона красоты, или марки одежды. Не заполняете своё время пустыми вещами. Меньше листайте ленту. Я не разрешаю себе зайти на другие старицы , пока не выложила интересное фото или текст у себя 😂 А ещё, на своей второй страничке @annaupgraded ,я писала о триггерах и чтении. Как приучить себя читать. Вдруг, тебе будет интересно ❤️ Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку. Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером. Закрепляем. Если вы хотите читать вечером, как вернулись домой, то порядок будет таким: •Переодеваетесь в домашнюю одежду (триггер). •Сразу после этого берёте книгу, которая уже лежит на фальстарте 📖 •Читаете (новая привычка) Что сейчас читаете ?❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Фоловеры певицы также делились со своим кумиром названиями любимых книг, а некоторые не смогли и не обратить внимание на откровенный наряд артистки: "Ваааууу, какая!", "Вот это сиськи", "Трудно сосредоточиться, когда видишь такие прекрасные сиськи!!!", "Какие красивые глаза".

"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

скрин

"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

скрин

"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

скрин

"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

скрин

Анна Седокова

Анна Седокова

instagram

"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

instagram

"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

instagram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалась на очередную порцию критики в сети, когда опубликовала снимок, на котором сверкнула пышной грудью в платье с глубоким декольте.

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Место
Россия
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