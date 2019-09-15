"Моя главная радость": Седокова показала огромную грудь в откровенном топе

Украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова решила привернуть внимание к теме о важности чтения, выставив в посте свое довольно откровенное фото в сексуальном топе.

Соответствующая публикация появилась на странице Instagram звезды, где Седокова поделилась своим рецептом, как успевать больше читать при загруженном рабочем графике.

"О моей главной радости тут. Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить свое самочувствие и встать чуть на ноги, моей главной радостью является чтение. Я знаю, что сейчас вы возмутились, фото ведь не о том. Но если бы я разместила сейчас фото с книгой и в халате, вы бы вряд ли лайкнули ее, а так, надеюсь, что да", – подписала снимок певица.

Анна Седокова instagram

Артистка утверждает, что при желании, время на чтение можно найти всегда, и более того, превратить это в привычку благодаря психологическому приему.

"Самый простой способ заставить себя читать, если желание уже есть, но вот со временем проблема, - найти свой триггер. То, к чему вы можете привязать эту привычку", – пишет она.

"Что выбрать в качестве триггера? Например, время, когда дети засыпают; когда поставили чайник; дорога в общественном транспорте; как только вернулись домой и переоделись. Любое ежедневное действие. Цель - довести до автоматизма и выполнять действие при столкновении триггером", – объяснила Седокова.

Фоловеры певицы также делились со своим кумиром названиями любимых книг, а некоторые не смогли и не обратить внимание на откровенный наряд артистки: "Ваааууу, какая!", "Вот это сиськи", "Трудно сосредоточиться, когда видишь такие прекрасные сиськи!!!", "Какие красивые глаза".

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Анна Седокова instagram

instagram

instagram

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Анна Седокова нарвалась на очередную порцию критики в сети, когда опубликовала снимок, на котором сверкнула пышной грудью в платье с глубоким декольте.

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