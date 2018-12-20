MONATIK выпустил трек к фильму "Секс і нічого особистого"

"Все, что мне нужно" - новая песня MONATIK создана специально для горячей романтической комедии “Секс і нічого особистого", которая стала официальным саундтреком фильма.

Кинокомпания Star Media предложила MONATIK создать эксклюзивный трек. Пообщавшись с режиссёром Ольгой Ряшиной, MONATIK получил синопсис эпизода, в котором наступает кульминационный момент всего кинофильма, передает пресс-служба артиста

"Нам была дана танцевальная сцена с главными героями. А это то, что, лично мне, максимально импонирует. Потому что мы знаем, что такое соединять душу с танцем. Здесь идет речь о любви - о том, что в итоге оказывается самым важным душевным состоянием главного героя ленты. Именно это настроение мы пытались внедрить в песню - совокупность танца души и тела. Это все, что нужно. И не только мне", - комментирует работу MONATIK.

Музыка MONATIK всегда становится саундтреками к важным, значимым событиям, которые мы проносим сквозь всю жизнь. Именно поэтому новая песня "Все, что мне нужно" зазвучит в самый важный для героев момент.

MONATIK: "Мы не первый раз работаем над музыкой для кинофильмов и четко осознаем, что финальный аккорд оставляет главное послевкусие всего происходящего в киноленте. Поэтому ответственность была для нас колоссальной. Искренне надеюсь, что песня приобретет место не только в кино, но и в вашей жизни".

Еще один известный трек MONATIK “То, от чего без ума” также вошел в официальный саундтрек к фильму.

“Секс і нічого особливого” создана компанией Star Media при поддержке Госкино. Обе композиции зрители смогут услышать во всех кинотеатрах Украины с 20 декабря.

Напомним, что 1 июня 2019 года MONATIK приглашает на Stadium Show "Love It Ритм", которое состоится на НСК "Олимпийский".