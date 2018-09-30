"Монатик, это ты?" Бойс-бенд покорил сеть выступлением на "Х-факторе"

Киевская группа "Lucky4" впечатлила своим выступлением во время пятого кастинга вокального шоу "Х-фактор", а фанаты в сети сравнили их с Монатиком.

Бойз-бэнд приехал на кастинг в Винницу из Киева, чтобы презентовать свою авторскую композицию "Тебе ловлю".

Lucky4

Публика осталась в восторге от выступления мальчиков-красавчиков, они поднялись и начали танцевать во время припева. Энергично двигалась во время исполнения парней и певица, судья проекта Настя Каменских, которая сразу же сказала им свое "да". Понравился трек и Олегу Виннику. А вот Андрей Данилко раскритиковал выступление парней. Но решающее слово было за Дмитрием Шуровым, который все-таки дал шанс группе и они прошли на следующий этап шоу.

Пользователи в сети утверждают, что парни – то ли украинские "Backstreet boys", то ли "One Direction". Но больше всего в комментариях "Lucky4" сравнивали с Монатиком в плане зажигательности и запоминающихся мелодий и текстов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее судьи "Х-фактора" смутили участника странным вопросом о Савченко.