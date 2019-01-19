Молодая любовница Петросяна пожаловалась на травлю

Молодая ассистентка советского и российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова рассказала о травле в сети.

Она написала в своем Instagram, что постоянно поддается нападкам из-за романа со звездным начальником, ведь многих возмущает ее возраст и тот факт, что она практически заменила в его жизни юмористку Елену Степаненко.

"Сколько злости меня сейчас окружает! Объемы зашкаливают! Меня называют косоглазой, сутулой, слепой, уродиной, крокодилом, проституткой. И это только те эпитеты, что не содержат унижений и брани. Люди, что с вами? Для чего вы пришли сюда? Разве я звала вас? Оставьте, пожалуйста, свои доморощенные советы и комментарии при себе! Они мне не нужны! Уходите, пожалуйста, отписывайтесь", — эмоционально написала она.

Новости Петросян раскрыл интригу скандального развода со Степаненко

В ответ под ее постом публика разделилась на две категории. Одни поддержали ее претензии на личную жизнь без осуждения со стороны людей, другие же наоборот в очередной раз раскритиковали ее за роман со взрослым мужчиной.

"Жуть! И чего только ради денег не сделаешь. И со стариком спать. Противно", "Не косоглазая, не сутулая, не слепая, не уродина, не крокодил и не проститутка. Не знаем, не видели, говорить не можем), но уводить мужчину из семьи...Ну правда, очень плохо...Ну нельзя так. Плохой поступок, потому столько и гнева в Ваш адрес", – написали те, кто критикует Брухунову.

"Татьяна, не обращай внимание! Им скучно, их надо пожалеть! Ты просто живи", "Не обращайте на них внимания...Они никого не любят", – поддержала другая половина пользователей.

Напомним, что информация о том, что Петросян и Степаненко решили развестись, появилась в начале августа 2018 года. Бракоразводный процесс был начат по инициативе супруги.

До этого появились слухи, что Татьяна Брухунова явлется "возможной любовницей" Петросяна. Их часто замечали вместе на различных мероприятиях и в ресторанах.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно оба они отправились в Испанию. Несмотря на то, что Брухунова и Петросян публикуют фотографии по отдельности, все заметили, что они ходят в одни и те же рестораны.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!