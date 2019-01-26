Молодая ''копия'' Ким Кардашьян полностью обнажилась: пикантные фото

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, названная в сети "копией" дивы Ким Кардашьян, полностью обнажилась в новой фотосессии.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, похваставшись пышными формами.

Стоит отметить, что на модели абсолютно не было белья, и лишь голова была укутана полотенцем. Роуз кокетливо позировала с бокалом в руках. Ее фото оценили свыше 400 тысяч человек.

Почти в такой же позе "копия" Кардашьян снялась в купальнике на берегу океана, подписав: "День мечтателя".

Деми Роуз Instagram @demirosemawby

Деми Роуз Instagram @demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в откровенном БДСМ-костюме.

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