МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Молодая ''копия'' Ким Кардашьян полностью обнажилась: пикантные фото

5.1тЧитать материал на украинском

Британская пышнотелая модель Деми Роуз, названная в сети "копией" дивы Ким Кардашьян, полностью обнажилась в новой фотосессии.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram, похваставшись пышными формами.

Стоит отметить, что на модели абсолютно не было белья, и лишь голова была укутана полотенцем. Роуз кокетливо позировала с бокалом в руках. Ее фото оценили свыше 400 тысяч человек.

Новости
''Как можно быть такой!'' Звезда ''Танців з зірками'' вызвала ажиотаж голым фото

Почти в такой же позе "копия" Кардашьян снялась в купальнике на берегу океана, подписав: "День мечтателя".

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram @demirosemawby

Деми Роуз

Деми Роуз

Instagram @demirosemawby

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Роуз позировала в откровенном БДСМ-костюме.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Персона
Деми Роуз
Теги
шоу-бизнесInstagram
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
11
7
Смешно
1
Интересно
1
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги